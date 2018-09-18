Пострадали 22 человека

Пассажиры, которые на автобусе попали в ДТП под Анапой, получат компенсацию. Об этом нам рассказали в турагентстве, которое организовало поездку.



На данный момент пассажиры подъезжают к Переславлю, совсем скоро они будут дома.



— Все наши туристы были застрахованы. Мы уже связались со страховой компанией для того, чтобы они предоставили список необходимых документов для получения выплат, — сообщили в турагентстве.



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Напомним, 17 сентября в 00:05 пассажирский автобус, следовавший из Архипово-Осиповки в Ярославль, попал в ДТП. Водитель автобуса не вписался в поворот и съехал в кювет, после чего автобус врезался в дерево. 22 человека получили травмы и были доставлены в больницу. К счастью, повреждения оказались несерьёзными. Большинство отделались лёгкими ушибами. Всех людей разместили в пункте временного пребывания. После чего для них предоставили новый автобус, который повёз туристов в Ярославль. Как нам рассказали в администрации Краснодарского края, только одна женщина отказалась ехать в автобусе. Она будет добираться до дома своим ходом.

