Автобус врезался в дерево

В турагентстве, которое организовало ярославским туристам поездку в Анапу, рассказали, как их будут доставлять домой.



— Сейчас мы занимаемся тем, что ищем автобус для туристов. В течение двух часов обязательно найдём транспорт и всех доставим домой. Все пассажиры, кроме одного, получили лёгкие травмы. Они могут ехать прямо сейчас. Один человек получил перелом плеча. Мы решаем вопрос, как его доставить домой, — рассказали в ярославском турагентстве.



Как нам стало известно, водитель, который был за рулём, опытный. Он давно водит автобусы. Только в этом агентстве он проработал шесть лет. Автобус «Неоплан» также был исправен.



— Авария произошла ночью. Было темно и скользко. Водитель не заметил поворот и не успел в него вписаться, — рассказали в турагентстве.



Напомним, сегодня в 00:05 в Краснодарском крае съехал в кювет и врезался в дерево автобус с ярославскими туристами. 22 человека получили травмы и были доставлены в больницу. Среди них два водителя автобуса. 18 человек, которые не пострадали, были размещены в пункте временного пребывания. Им оказана необходимая помощь, в том числе психологическая.



Полиция проводит проверку по факту ДТП. Устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.

