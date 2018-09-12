Дождь и сильный ветер обрушатся на Ярославль на целые сутки

От ласкового осеннего солнышка не осталось и следа. Спасатели снова выпустили экстренное предупреждение. Целые сутки в городе и области будет бушевать сильный ветер.



— С 12 сентября по 13 сентября в регионе ожидаются умеренные осадки, усиление ветра с порывами до 15–20 метров в секунду, — уточнили в управлении МЧС по Ярославской области.



Уже при скорости 15–20 метров в секунду могут происходить разрушения объектов и сооружений (срывание крыш и водосточных труб с домов, падения строительных кранов, обрывы ветвей и падения деревьев).



Спасатели прогнозируют вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением, увеличением количества ДТП, обрушением конструкций и обрывом линий электропередач.