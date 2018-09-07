Саша нашёлся

Саша Майоров, который пропал вчера, нашёлся. Об этом рассказала бабушка мальчика. Оказалось, что ребёнок просто решил прокатиться на велосипеде до бабушки. И это притом, что она живёт на другом конце города.



— Саша вернулся, всё хорошо, — рассказала его бабушка. - Он загулялся вечером, подумал, что родители его будут ругать. Поэтому поехал ко мне.



Напомним, вчера мальчик уехал кататься на велосипеде. Его видели в магазине, когда он покупал запчасти для своего транспорта. Видимо, сразу после этого Саша и отправился к бабушке.

