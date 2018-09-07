Пропавший 12-летний мальчик на велосипеде нашёлся: где он был
7 сентября 2018 11:14
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Саша Майоров, который пропал вчера, нашёлся. Об этом рассказала бабушка мальчика. Оказалось, что ребёнок просто решил прокатиться на велосипеде до бабушки. И это притом, что она живёт на другом конце города.
— Саша вернулся, всё хорошо, — рассказала его бабушка. - Он загулялся вечером, подумал, что родители его будут ругать. Поэтому поехал ко мне.
Напомним, вчера мальчик уехал кататься на велосипеде. Его видели в магазине, когда он покупал запчасти для своего транспорта. Видимо, сразу после этого Саша и отправился к бабушке.
Фото: «ЯрСпас»
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