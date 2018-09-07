Мальчика видели в разных районах Рыбинска

В Рыбинске пропал 12-летний мальчик. Саша Майоров уехал кататься на велосипеде и не вернулся. Родители сходят с ума: ребёнок никогда раньше не убегал из дома.



— Семья очень хорошая, благополучная, — рассказали в «ЯрСпасе».



Родители ждали ребёнка до вечера, а когда поняли, что ждать бесполезно, обратились за помощью к волонтёрам.



Жители Рыбинска тут же откликнулись: Сашу видели.



— Он заезжал в наш магазин на улице Плеханова в начале седьмого. Мальчик был в хорошем настроении. Покупал колодки для велосипеда. Куда потом поехал, не знаю, — рассказывает житель Рыбинска Руслан Петров.



— Кажется, этого мальчика я рано утром видела на остановке «Призма». С велосипедом. Очень похож. Выглядит сонным, — сказала Елена Федосеева.



Нам удалось связаться с бабушкой мальчика.



— Сашу сегодня видели. Он сказал, что едет ко мне. Я жду его. Надеюсь, что это он. Отец смотрел по городским камерам наблюдения — вроде бы это он. Жду… Мы живём на разных концах города. — рассказала Татьяна Басова.



Но пока мальчика нет ни дома, ни у бабушки. Его ищут волонтёры.



На вид Саше 12 лет, рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, большие глаза. Был одет в голубую футболку с белыми разводами, тёмно-синие шорты. Был на зелёном велосипеде.



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