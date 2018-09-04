Наташу ищут уже два дня

В Ярославле из больницы пропала 15-летняя девочка. Наталья Золотова ушла 2 сентября. Убежала с фингалом под глазом прямо из больницы в центре города, где лежала. Что там произошло, мы сейчас выясняем.

Как нам стало известно, Наташа находится под опекой, родителей у неё нет. Сама она не ярославская. В Ярославль девочка приехала на лечение. Именно врачи и забили тревогу.

— На вид ей 13 лет, худощавого телосложения, волосы тёмные до плеч. Под глазом синяк. Была одета в чёрную футболку с надписью, синие джинсы, чёрные кроссовки, — рассказали волонтёры «ЯрСпаса».



Читайте мнение: они не ругаются, они на нём думают. Как мы, не заметив этого, научили детей разговаривать матом.