Сегодня в мэрии Ярославля на общегородском собрании представители ГИБДД высказали своё недовольство решением мэрии запретить остановку и стоянку на Советской улице.



Мэр намерен запретить парковку на Советской улице. Навсегда

- В городе сейчас зарегистрировано 196 тысяч 600 автомобилей. Плюс в последнее время возрастает поток туристов, - сказал главе города Владимиру Слепцову представитель госавтоинспекции. - А в городе мало уделяют внимание кратковременным стоянкам. Поэтому людям приходится парковаться, нарушая правила дорожного движения.



Но мэру все эти доводы показались не убедительными. Он заявил, что чиновники всё придумали правильно.



- Я с вами не согласен, - ответил Владимир Слепцов. - Неподалёку много мест — платная парковка на Красной площади стоит пустая, Красный съезд полупустой в обе стороны. Тем более, что запретить остановку и стоянку на Советской попросили из Дворца пионеров. Они говорят, что там за детьми приезжают на машинах родители, а так как все обочины заняты, ребятня выходит на проезжую часть.



Ограничения остановки и стоянки транспорта введут на участке улицы Советской от улицы Первомайской до улицы Трефолева. Об этом чиновники мэрии рассказали вчера и сразу объявили с какого дня будет действовать запрет.

