За жизнь женщины борются врачи

От страшной картины холодок по коже прошёл даже у видавших виды следователей и полицейских, приехавших сегодня в частный дом посёлка Песочное. Там они увидели два истекающих кровью тела. На полу лежал молодой мужчина, а рядом с ним женщина. Оказалось, что жуткое преступление совершил 58-летний отчим женщины. Её в критическом состоянии с ножевым ранением доставили в больницу. Её молодого человека — 25-летнего мужчину — спасти не удалось. Как выяснили следователи, отчим женщины застрелил его из самострела.



— Мотив выясняется. Также следствие устанавливает обстоятельства причинения телесных повреждений 27-летней падчерице. Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Более подробная информация не разглашается в интересах следствия, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.



Как стало известно 76.ru, жена подозреваемого умерла уже давно. Женщину мужчина воспитывал один. Почему вдруг он напал на падчерицу и её мужчину, следователи пока понять не могут. Врачи пока не дают никаких прогнозов в отношении пострадавшей женщины. Известно, что в правоохранительные органы сообщили родственники молодой пары.

