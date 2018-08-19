Машине смяло капот

ДТП произошло на перекрёстке улицы Панина и Ленинградского проспекта около десяти часов вечера в субботу. Водитель автомобиля «Хонда» на справился с управлением и врезался в столб. От удара машине сильно смяло капот.



На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, спасатели и бригада скорой помощи.



— В аварии никто не пострадал, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.



В аварии пострадал только автомобиль

В причинах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.



В Рыбинске прошлым вечером автомобиль влетел прямо в остановку. Водителя в наручниках уложили лицом в асфальт.

