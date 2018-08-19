Водителя положили лицом в асфальт: в Рыбинске «Сузуки» влетел в остановку
В Рыбинске машина «Сузуки» влетела в остановку. ДТП произошло на улице Кулибина около восьми часов вечера.
— Автомобиль ехал от Солнечной, — написал очевидец Роман Купцов. — Машина резко вылетела на встречу, врезалась в остановку, рикошетом отбросило.
От удара у остановки смяло опорный столб. К счастью, на тот момент никого из людей на остановке не было.
— Я своими глазами видела, как все произошло, — написала Елена Холмогорова в группе «Подслушано в Рыбинске». — На остановке никого не было, водитель еле на ногах стоял.
На место приехали сотрудники ГИБДД, полицейские и спасатели. Водителя достали из машины и в наручниках положили лицом вниз на асфальт, а затем увезли. Машину пришлось отгонять на эвакуаторе.
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