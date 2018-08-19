Машина смяла столб остановки

В Рыбинске машина «Сузуки» влетела в остановку. ДТП произошло на улице Кулибина около восьми часов вечера.



— Автомобиль ехал от Солнечной, — написал очевидец Роман Купцов. — Машина резко вылетела на встречу, врезалась в остановку, рикошетом отбросило.



На место ДТП приехали сотрудники ГИБДД и полиции

От удара у остановки смяло опорный столб. К счастью, на тот момент никого из людей на остановке не было.



— Я своими глазами видела, как все произошло, — написала Елена Холмогорова в группе «Подслушано в Рыбинске». — На остановке никого не было, водитель еле на ногах стоял.



Водителя в наручниках уложили на дороге

На место приехали сотрудники ГИБДД, полицейские и спасатели. Водителя достали из машины и в наручниках положили лицом вниз на асфальт, а затем увезли. Машину пришлось отгонять на эвакуаторе.



Машину увезли на эвакуаторе

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