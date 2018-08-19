Птенцы всюду плавают за родителями
Птенцы всюду плавают за родителями

В Толгском женском монастыре накануне празднования дня Толгской иконы Божьей Матери у пары чёрных лебедей появилось два птенца. Малыши везде плавают за родителями, а посетители монастыря умиляются.

Видео с пернатым семейством выложили в группу «Жесть Ярославль».

— Супер, прямо к празднику, — написала Елена Сизякова. — Здорово!

— Круто, обязательно надо съездить посмотреть, — поддержала Юля Синякаева.

В Ярославском зоопарке посетители сняли на видео, как страусиха заботливо раскладывает в песке яйца.