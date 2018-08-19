В Ярославле у пары чёрных лебедей появились птенцы
19 августа 2018 09:38
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В Толгском женском монастыре накануне празднования дня Толгской иконы Божьей Матери у пары чёрных лебедей появилось два птенца. Малыши везде плавают за родителями, а посетители монастыря умиляются.
Видео с пернатым семейством выложили в группу «Жесть Ярославль».
— Супер, прямо к празднику, — написала Елена Сизякова. — Здорово!
— Круто, обязательно надо съездить посмотреть, — поддержала Юля Синякаева.
В Ярославском зоопарке посетители сняли на видео, как страусиха заботливо раскладывает в песке яйца.
Фото: Ольга Котова Жесть Ярославль/Vк.com
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