Повышенное внимание птице не понравилось

В ярославском зоопарке страусы впервые отложили яйца. Свидетелями того, как птицы пытаются аккуратно их уложить, стали посетители зоопарка. Старание страуса снял на видео Александр Новиков.



— Смотри, они даже все подписаны, — говорит за кадром женский голос.



Страус пытается собрать и разложить в углублении в песке порядка двадцати огромных яиц, на которых, словно на бильярдных шарах, написаны цифры. В какой-то момент птица замечает повышенное внимание к себе и, шипя, высказывает свое недовольство.



— Ну извини, извини, — говорит Александр и прекращает съёмку.



Сколько птенцов вылупится, пока неизвестно.



— Это первая кладка, — рассказали в ярославском зоопарке. — Надеемся, что вылупится много страусят.



Высиживают будущее потомство и самец, и самка. Как правило, самка сидит на них днём или они просто греются под солнцем, а ночью на смену заступает самец. Вылупятся страусята примерно через 30–40 дней.



В начале лета в зоопарке был настоящий беби-бум. На свет появилось потомство редких животных.

