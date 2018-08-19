«Протаранил чугунный забор и врезался в дерево»: в Ярославле в ДТП угодил автобус с пассажирами
18 августа 2018 22:14
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Сегодня днём в Ярославле на проспекте Ленина в ДТП попал автобус 55-го маршрута. Это произошло в районе детского парка. Пазик ехал из-за Волги в сторону вокзала Ярославль-Главный.
— Мы не поняли, что произошло, но автобус протаранил забор и врезался в дерево, — рассказали очевидцы ДТП. — Из людей сильно никто не пострадал.
Ещё одна авария произошла сегодня ранним утром. За Волгой чугунный забор протаранило такси известной ярославской фирмы.
Фото: Ярослав Юрьевич/Дороги Ярославля/Facebook.com
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