Автоус ехал в сторону вокзала Ярославль-Главный

Сегодня днём в Ярославле на проспекте Ленина в ДТП попал автобус 55-го маршрута. Это произошло в районе детского парка. Пазик ехал из-за Волги в сторону вокзала Ярославль-Главный.



— Мы не поняли, что произошло, но автобус протаранил забор и врезался в дерево, — рассказали очевидцы ДТП. — Из людей сильно никто не пострадал.



Ещё одна авария произошла сегодня ранним утром. За Волгой чугунный забор протаранило такси известной ярославской фирмы.

