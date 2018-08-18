Стали известны подробности ДТП, в котором такси известной в Ярославле фирмы протаранило чугунный забор. Читали 76.ru оказались свидетелями этой аварии.



Обстоятельства аварии сейчас выясняют сотрудники Госавтоинспекции



— Авария произошла в начале проспекта Авиаторов неподалёку от памятника Ахмет-Хан Султану, — рассказал автомобилист Александр. — Я ехал около половины шестого утра, разбитая машина уже стояла у забора. Рядом с иномаркой стояли мужчины и девушки и о чём-то разговаривали.



— Девушки были очень напуганы, — добавил житель Заволжского района Андрей. — Если я правильно понял, они ехали в этом такси.



В Ярославле продолжают искать свидетелей ДТП, где белая «Мазда» на пешеходном переходе сбила беременную девушку.

