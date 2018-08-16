Такие фонтаны установят себе чиновники

В Ярославле чиновники решили благоустроить здание правительства области. Объявили аукцион на поиск подрядчика, который установит на крышу здания областного правительства фонтаны в французском стиле. Речь идёт о внутренней крыше, выходящей во дворик, который скрыт от глаз простых ярославцев.

– По заданию заказчика предполагается замена существующих покрытий эксплуатируемых кровель и покрытия площадок лестниц, демонтаж существующих цветочных клумб, установка на место клумб по одному уличному напольному фонтану.

Также будет заменена гидроизоляция у этого участка крыши, и частично заменены износившиеся гранитные плиты лестниц во внутреннем дворе.

Фонтаны, которыми будут наслаждаться чиновники, предлагается заказать у московской фирмы «Tago», чаши во французском стиле, стоимостью 158 тысяч рублей за штуку. Всего же на благоустройство перекрытий крыш во внутреннем дворе планируют потратить 6,6 миллионов рублей.

Напомним, в Ярославле раскритиковали мэра Владимира Слепцова за планы по организации чайной комнаты для чиновников за 12 миллионов рублей.