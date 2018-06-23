Владимир Слепцов утверждает, что деньги выделены на плановый ремонт

В начале рабочей недели появилась информация о том, что в мэрии Ярославля хотят сделать чайную комнату и потратить на неё 12 миллионов рублей. Расспросами, допустимо ли мэру города тратить 12 миллионов на комнату для трапезы, Владимира Слепцова достали даже в отпуске.



В инстаграме мэр города написал о том, что никакой чайной не будет.



— Какая чайная? О чем вы говорите? — написал Владимир Слепцов. — Это плановый ремонт мест общего пользования мэрии города. Поскольку здание мэрии является памятником, мы обязаны содержать его. Никаких чайных в мэрии быть не может. Кто-то запустил неверную информацию.



Но заммэра Вячеслав Гаврилов рассказал, что чайная комната всё же планируется, только потратят на её обустройство гораздо меньшую сумму. Корреспондент 76.ru посмотрел, в каком состоянии здание мэрии.

