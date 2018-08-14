Машины столкнулись влобовую

Стали известны подробности сегодняшнего смертельного ДТП на трассе в Ярославской области. Напомним, ночью в Ростовском районе столкнулись «Хёндай» и «Черри-Тиго». Водитель «Черрри», 57-летний мужчина, погиб на месте. У него остались трое детей: две дочки и сын.



Мы пообщались с младшей дочерью погибшего мужчины Еленой.



- Это было лобовое столкновение… Папа умер мгновенно. В полиции говорят, что он не виноват, что в него врезались… Мы пока не можем понять, кто был за рулём. В салоне находились трое – двое мужчин и девушка на заднем сидении. Она и ещё один мужчина пострадали. Третий был сегодня у следователя. Он не признаётся, кто был за рулём. Он видел меня и брата. Даже не подошёл к нам… - говорит Елена.



Все трое из «Хёндая» - жители Липецкой области. У двоих пострадавших серьёзные травмы. У одного из пассажиров переломаны ноги.



- Мне не верится, что это со мной происходит… Все в ужасе, в шоке. Мы с братом уже везде съездили: в морг, в загс, в полицию… - рассказывает Елена.



По факту ДТП в полиции проводят проверку.