Смертельная авария на подъёме в гору: на трассе в Ярославском регионе погиб мужчина
14 августа 2018 09:47
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Сегодня ночью на трассе М-8 произошло смертельное ДТП: столкнулись автомобили «Черри-Тиго» и «Хёндай». В результате аварии погиб 57-летний водитель «Черри», житель Ярославской области.
Авария произошла на подъёме в гору. Скорее всего, кто-то из водителей не увидел другую машину и пошёл на обгон.
— Пассажиры «Хёндай» 28-летний мужчина и 21-летняя девушка — жители Липецкой области — госпитализированы с травмами, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
По факту ДТП проводится проверка.
Фото: Ростов Великий/Vk.com
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