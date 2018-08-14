Авария произошла ночью

Сегодня ночью на трассе М-8 произошло смертельное ДТП: столкнулись автомобили «Черри-Тиго» и «Хёндай». В результате аварии погиб 57-летний водитель «Черри», житель Ярославской области.

Авария произошла на подъёме в гору. Скорее всего, кто-то из водителей не увидел другую машину и пошёл на обгон.



— Пассажиры «Хёндай» 28-летний мужчина и 21-летняя девушка — жители Липецкой области — госпитализированы с травмами, — рассказали в УМВД по Ярославской области.



По факту ДТП проводится проверка.

