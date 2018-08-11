Машина сбила родителей и пятилетнюю девочку

Вчера вечером около девяти часов вечера на улице Елены Колесовой произошло страшное ДТП. «Двенашка» на нерегулируемом пешеходном переходе сбила целую семью: мужа, жену и их пятилетнюю дочь.



— Когда мы начали переходить дорогу, одна машина нас пропустила, — рассказал пострадавшая женщина Яна Салий. — В момент столкновения мы были почти на середине дороги, где разделительная полоса. Водитель вместо того чтобы увернуться в сторону обочины — подальше от нас, повернул в сторону прямо на нас в сторону встречки.



Женщина рассказала, что никаких преград видимости у водителя не было.



— Видимо, слишком занят был чем-то, что нас не заметил, хотя никаких преград видимости не было, — сказала Яна. — Мы успели только сделать пару шагов назад.



Муж Яны отделался небольшими травмами, а вот маме с дочкой досталось. Обеих с сотрясением мозга и травмами увезли в больницы.



Врачи отпустили женщину на домашнее лечение.



— Отпустили под обещание, что буду лежать не вставая, — говорит Яна. — Я вставать и не могу — сотрясение, челюсть сломана и ушибы со ссадинами по телу. Дочь в больнице, её домой не отпускают, говорят, дней пять будет лежать. У неё тоже сотрясение и вся в синяках.



Как рассказали в полиции, водитель машины в ДТП не пострадал.



— По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в полиции.



Сейчас родственники семьи просят откликнуться всех, кому это ДТП попало на видеорегистратор.

