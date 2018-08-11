Девочка сильно плакала, когда приехали медики

Сестра пострадавшей в аварии женщины просит откликнуться всех, у кого есть записи с видеорегистраторов со страшным ДТП, произошедшим вечером 10 августа в Брагино.



— В Дзержинском районе на пешеходном переходе на улице Елены Колесовой со стороны Тутаевского шоссе «двенашка» сбила молодую семью с маленьким ребенком, — написала сестра пострадавшей в аварии женщины Юлия Волкова. — Может, кто проезжал мимо, и есть видео с регистратора, просьба прислать лично.



В аварии сильно пострадали женщина и пятилетняя девочка. Глава семьи отделался ушибами.



— Сестра с дочкой в разных больницах, у обеих сотрясение мозга разной степени тяжести, многочисленные ушибы и ссадины, — рассказала Юлия.



В конце июня ребёнка на велосипеде сбили на улице Дачной. Чтобы помочь мальчику, остановились все водители.

