Прогулку медведя сняли камеры наружного наблюдения

Кажется, не так уж заблуждаются иностранцы, ожидающие на улицах российских городов встретить медведя. Косолапого, бегающего по дороге в Угличе, сняли камеры наружного наблюдения. Ночью медведь пробежал по улице Зои Золотовой недалеко от угличского училища № 19.



Видео с бегающим медведем выложил в группу «Подслушано Углич» в соцсети «ВКонтакте» Сергей Малов.



— Чудеса творятся в нашем мирном городке, — написал Сергей.



Многих жителей города напугал такой гость, а некоторые решили, что это вполне обычно для Углича.



— Камеры зафиксировали мишек 6-го числа возле училища. Говорят, что они приплыли с другого берега, — написала в группе «Подслушано Углич» Юля Рачинская.



— В 2016 году мишка жил по Рыбинской, а потом сказали, что он ушёл в Мышкинский район, — написала Светлана Трошинкина. — Может, это он вернулся.



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