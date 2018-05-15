В Брагино на дорогу выскочил лось

Сохатого сняли на видео

Что-то зачастили лоси бегать по улицам Ярославля. Сегодня утром молодого сохатого видели в Дзержинском районе. Лось резво перепрыгнул через разделительное ограждение с тротуара на проспекте Дзержинского и выбежал на дорогу.

— Куда ж ты, лапы поломаешь, придурок, — заволновались женщины на остановке.

Лось добежал до середины, не смог перейти через разделительное ограждение, вернулся, снова прыжком преодолел препятствие и скрылся за деревьями.

Ярославцы обсуждают, почему лоси так часто начали приходить в город. Недавно сохатых видели во Фрунзенском и Красноперекопском районах, а один и вовсе гулял по центру города под стенами музея-заповедника.