В Брагино на дорогу выскочил лось

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Что-то зачастили лоси бегать по улицам Ярославля. Сегодня утром молодого сохатого видели в Дзержинском районе. Лось резво перепрыгнул через разделительное ограждение с тротуара на проспекте Дзержинского и выбежал на дорогу.
— Куда ж ты, лапы поломаешь, придурок, — заволновались женщины на остановке.
Лось добежал до середины, не смог перейти через разделительное ограждение, вернулся, снова прыжком преодолел препятствие и скрылся за деревьями.
Ярославцы обсуждают, почему лоси так часто начали приходить в город. Недавно сохатых видели во Фрунзенском и Красноперекопском районах, а один и вовсе гулял по центру города под стенами музея-заповедника.
Фото: Надежда Волкова «Жесть Ярославль»/VK.com
Видео: Надежда Волкова «Жесть Ярославль»/VK.com
Далее: От ярославцев мусора больше, чем из Москвы: что сказал губернатор о ввозе отходов на «Скоково»
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