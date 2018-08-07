Ребят нет дома уже несколько дней

Уже четвертый день в Ярославле разыскивают пропавшую пару — 17-летнего Егора Куделина и его подругу Настю.



За всё это время подростки так и не появились дома. Но пару уже видели в городе. Друзья Егора выдвинули две версии, что могло произойти.



Версия № 1. Загуляли



— Видел его вчера вечером у «Авроры», на остановке, приблизительно в 18:30, с парнем и девушкой, все были в хлам пьяные. Жаль, что статью увидел только сейчас. Но хорошо, что живы, — сообщает в комментариях под материалом Алексей Чириков.



Версия № 2. Сбежали от проблем



— Думаю, Егор мог сбежать из дома, у него часто возникают какие-то проблемы, он все время участвует в каких-то разборках. Насколько я знаю, с мамой у него не очень хорошие отношения. Но, с другой стороны, 5 августа он собирался ехать в лагерь, зачем ему сбегать? — рассказывает подруга Егора Ксения.



С мамой Егор действительно не живет — подросток живет в интернате. Однако корреспондент портала 76.ru разговаривал с мамой мальчика — та очень переживает и не находит себе места.



Если у вас есть какая-то информация о мальчике или его подруге, обращайтесь в полицию по номеру 02, 102 или по телефону доверия УМВД 73-10-50.

