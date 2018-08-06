За Егора волнуется мама

В Ярославле объявили в розыск 17-летнего Егора Куделина.

Подросток ушел из интерната на Нижнем посёлке 3 августа около обеда. Корреспондент 76.ru связалась с матерью пропавшего и узнала подробности о деле.



— Егор сказал мне, что пошел гулять с девочкой (она из Тутаева, а летом живет у бабушки на Шевелюхе). О пропаже мне сообщил друг Егора, хотя обычно из интерната всегда звонят, даже если он опаздывает на 10 минут, — рассказала мама мальчика. — Созванивались мы с Егором в последний раз 3-го числа утром, он сказал, что поедет гулять в «Ауру», а когда я позвонила ему вечером, телефон был отключен. Тогда я особо не обратила на это внимание, потому что подростки постоянно сидят в интернете, и телефон быстро разряжается.

В последний раз подростков видели на остановке Борки. О девушке тоже — ни слуху ни духу.

— Мы не можем связаться с ней по телефону — он выключен, — говорят её подруги.



Родственники пропавшего вчера обратились в полицию. Если вы видели этого молодого человека или знаете, где он находится, звоните в полицию по номеру 02, 102 или по телефону доверия УМВД 73-10-50.

