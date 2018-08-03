Скандал в колонии № 1 не утихает

Следственный комитет России выпустил официальную информацию о расследовании уголовного дела по пыткам в ярославской колонии № 1.



— По версии следствия, в 2017 году между осужденным и одним из инспекторов произошел словесный конфликт. После этого группой сотрудников исправительного учреждения было принято решение подвергнуть физическому насилию осужденного в качестве меры наказания за оскорбление сотрудника учреждения и за ранее допущенные многочисленные нарушения содержания в колонии. Удерживая потерпевшего на столе в одном из помещений, сотрудники ФСИН нанесли ему множественные удары, — рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.



Таким образом, официальная версия следователей совпадает с тем, что видно на том чудовищном видео, после которого и разразился скандал — там один из сотрудников колонии кричит заключённому в лицо: «Ты кого назвал рыжей псиной?!». После чего мужчину и бьют изо всех сил.



Бесчеловечные пытки в ярославской колонии. Бунт у ворот ИК, поиск причастных. Хроника.



Представители колонии также делали упор на то, что у избитого заключённого было несколько нарушений. Это объяснение жестоких пыток также вызвало гневную реакцию общественности.



Сейчас в уголовном деле 12 сотрудников ИК-1: Максим Яблоков, Игорь Богданов, Руслан Цветков, Алексей Бровкин, Дмитрий Соловьев, Сергей Драчев, Иван Калашников, Сергей Ефремов, Александр Морозов, Андрей Зыбин, Алексей Андреев, Алексей Микитюк. Всего же после скандала от работы в колонии отстранили 17 человек.



— В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к совершению этого преступления, — уточнили в СК,



Напомним, вчера в Заволжском суде Ярославля прошло новое заседание, где под арест взяли четырёх сотрудников «пыточной» колонии. Еще восьмерым вынесли решения на той неделе. Скандал о пытках разразился в Ярославской области после того, как появилось видео — в воспитательной комнате колонии № 1 полуголого заключённого мучают, избивая палками по пяткам.

