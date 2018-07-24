Анатолий Рудый считает, что жестоко избитый Макаров сам вёл себя вызывающе

В колонию № 1 Заволжского района Ярославля приехала большая делегация. После скандально всплывшей истории о пытках над 23-летним заключённым Евгением Макаровым к делу подключились все — прокуратура, правозащитники, Следственный комитет.

Первый заместитель директора ФСИН России Анатолий Рудый накануне побывал в Ярославле и рассказал прессе, что он думает обо всей этой ситуации.

— А по личности осуждённого спросить не хотите? У него уже 136 нарушений с момента перевода в 8-ю колонию. Вёл себя крайне вызывающе. Вызывал постоянно на конфликт администрацию. Он всегда старался сделать так, чтобы вызвать крайнюю реакцию сотрудников колонии. Что плохо, что обидно, и с чем всегда будет бороться служба исполнения наказаний — это то, что сотрудники не имели права так поступать, как они поступили. Они обязаны были фиксировать нарушения заключенного, а дальше давать им правовую оценку. Так кто же виноват в том, что произошло: осужденный или администрация? — высказался замначальника ФСИН России Анатолий Рудый. — Здесь, к сожалению, вынужден сказать только одно: наши сотрудники полностью не справились со своими обязанностями как настоящие сотрудники ФСИН. Но и данный заключенный, с моей точки зрения, совершенно не является гражданином, который встал на путь исправления. А наши сотрудники не зафиксировали нарушения как положено и не дали этому правовую оценку. Именно с этим мы будем бороться, стараться наращивать видеорегистраторы для того, чтобы каждая минута нашего сотрудника была задокументирована, и мы могли доказать их правоту.

Громкий скандал в Ярославской области разгорелся после того, как было опубликовано видео жестоких пыток в колонии № 1 за Волгой. В воспитательной комнате заключенного раздели, распяли на столе, выкручивали руки и били палками по пяткам. Скандал уже стал международным.



А также он рассказал о том, как запись жестоких пыток над Евгением Макаровым могла попасть в интернет:

— Как точно передали запись, я не знаю, могу только догадываться. Это запись одного из младших инспекторов, — рассказал Анатолий Рудый. — Некоторые очень недальновидные, мягко говоря, неумные сотрудники мало того, что записали, потом пытались запись скрыть при проверке УФСИН. Потом, я так полагаю, запись у кого-то осталась. Вероятно, потом ее продали. Но в этом ещё разберётся следствие.

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин рассказал, что из этой колонии ему не раз поступали жалобы от заключенных.