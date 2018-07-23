Год назад прокуратура проводила проверку исправительной колонии № 1

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин рассказал, что в исправительной колонии № 1 Ярославля от работы отстранили 17 человек, подозреваемых в причастности к избиению Евгения Макарова.



— Сейчас 17 сотрудников колонии отстранены от работы, — рассказал омбудсмен. — О применении физической силы в отношении Евгения Макарова я узнал от него год назад и обратился в прокуратуру. По результатам проверки прокуратура подтвердила, что характер и локализация обнаруженных у Макарова телесных повреждений свидетельствуют о несоразмерном применении физической силы и специальных средств со стороны должностных лиц ИК-1. Материалы передали в следственное управление по Ярославской области, в адрес руководства УФСИН прокуратура внесла представление.



По словам Сергея Бабуркина, в прошлом году это была не единственная жалоба на необоснованное применение физической силы сотрудниками исправительных колоний к заключённым. В своём ежегодном докладе Сергей Бабуркин сообщил, что за 2017 год к нему поступило 456 обращений от людей, находящихся в учреждениях системы исправления наказаний, их родственников и доверенных лиц. 26,5% из них — жалобы на действие или бездействие администрации УФСИН, куда относятся и вопросы физического воздействия.



— В значительном числе обращений сообщалось о побоях, унижении достоинства личности заключённых, — говорится в докладе за прошлый год. — Заявители жаловались на давление и принуждение со стороны сотрудников, угрозы применения насилия, в том числе угрозы применения сексуального насилия, необоснованное выдворение в карцер, штрафной изолятор, помещения камерного типа. Больше всего таких обращений поступило из СИЗО-1 и ИК-1 Ярославля.



Часть сведений о необоснованном применении физической силы и отсутствии видеорегистрации удалось подтвердить.



Видео жестокой пытки над заключённым в Ярославской колонии появилось 20 июля. Жуткий ролик прогремел уже не только на всю страну, но и за её пределами.