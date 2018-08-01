Пожар в квартире начался рано утром

Август начался в Рыбинске с сильных пожаров. Не успели спасатели полностью потушить загоревшийся дом в центре города, как утром сильный пожар произошёл в квартире пятиэтажного дома № 44 на улице 50 лет ВЛКСМ.

Сообщение о том, что загорелась квартира, поступило в дежурную смену МЧС в 5:24. К моменту приезда пожарных огонь вырывался из балкона третьего этажа. Пламя было таким большим, что прохожие даже решили, будто горят две квартиры.

Огонь быстро удалось локализовать, а за 1,5 часа пожар полностью потушили.

— В результате уничтожено имущество в квартире и обшивка балкона, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — Пострадавшие не зарегистрированы.

Стену дома закоптило до крыши

Но от такого сильного пожара пострадала не одна квартира. Этажом выше квартиру закоптило, а ниже — затопило.



— На четвёртом этаже люди недавно сделали дорогой ремонт, — рассказал житель дома. — Квартиру на втором этаже залили при тушении.

Пока пожарные устанавливают причины пожара, соседи выдвигают свои версии. Говорят, жильцы этой квартиры любили выпить, соседи жили, как на пороховой бочке.

— Владелец этой квартиры недавно умер от гангрены, — написал Денис Морев в группе «Подслушано в Рыбинске» в соцсети «ВКонтакте». — Соседи перекрестились, но не надолго. До этого в квартире за неуплату отключили газ. Его сожительница готовила на электрической плитке — вот и результат.

