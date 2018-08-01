Огонь на крыше дома вспыхнул около девяти часов вечера

Страшный пожар случился накануне в доме №1 на улице Чкалова в Рыбинске. Из охваченного пламенем четырёхэтажного здания эвакуировали людей.

Около девяти часов вечера 31 июля огонь уже вздымался над крышей дома. Пожарные работали всю ночь и даже к 11 часам утра 1 августа продолжали проливать здание, где с таким трудом удалось справиться с открытым огнём.

В старом доме с деревянными перекрытиями находился торговый центр «Пассаж» и жилые квартиры. Что здесь случилось прошлым вечером, и что теперь будет с пострадавшими, узнавал 76.ru.

Пожарные работали всю ночь

Пожарные еле проехали



Вокруг пожара в центре Рыбинска собралось так много зевак, что спасатели еле проехали между выстроившихся у здания машин.

– Загорелась кровля, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. – Открытый огонь удалось потушить к часу ночи. Точную причину пожара устанавливают.

К этому утру зрелище на улице Чкалова печальное: у дома обрушилась крыша, выгорели перекрытия верхних этажей. В настоящий момент дороги вокруг сгоревшего дома перекрыты.

Из горящего здания эвакуировали 10 человек. К счастью, никто не получил ожогов. По информации администрации Рыбинска в доме зарегистрированы 18 семей, а это 35 человек.

– Сразу после сообщения о пожаре на место выехали оперативные службы, была организована рабочая группа КЧС, – сказал глава Рыбинска Денис Добряков. – Специалисты «Жилкомцентра» приехали с ключами от комнат в маневренном жилом фонде, чтобы в случае необходимости сразу передать их жителям, которые остались без крова. Пока жильцы дома разъехались по родственникам, но вся необходимая помощь им будет оказана.

Из дома эвакуировали 10 человек

Люди остались без жилья



Жители сгоревшего дома подтвердили, что им временно предложили жильё — общежитие.

- В доме постоянно живёт около десяти семей, - говорит жительница дома Анна Лапаник. – Две из них с маленькими детьми. Сейчас все разъехались по родственникам. Администрация сказала, что жилья нет, могут дать только общежитие. Но, как известно, оттуда потом уже не вернуться. Так что будем жить в палатках.

Люди потеряли всё своё имущество.

- Второй этаж уцелел, но вещи и мебель пропали - всё затоплено, рушатся стены, - сказала жительница дома.

Пожар начался на крыше

В администрации города создали комиссию по оценке ущерба и объявили общегородской сбор.



- Погорельцам нужны вещи первой необходимости и нескоропортящиеся продукты питания, медикаменты, одежда и обувь в хорошем состоянии, - рассказали в администрации Рыбинска.

Привезти вещи и продукты можно в центр социального обслуживания населения на улице Братьев Орловых, 5, кабинет 10, а также во дворцы культуры «Переборы», «Волжский», «Слип», «Вымпел».

