Первый замдиректора ФСИН и советник президента осмотрели колонию № 1 и пообщались с заключёнными

После шокирующего видео из ярославской исправительной колонии № 1 в Ярославль приехали председатель Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов и первый замдиректора ФСИН России генерал-лейтенант внутренней службы Анатолий Рудый.



После их визита директор Федеральной службы исполнения наказаний решил в ближайшее время в каждом территориальном органе ФСИН России создать комиссию, которая будет заниматься проверками всех случаев применения сотрудниками колоний и следственных изоляторов физической силы и специальных средств за прошедший год. Ответственность за непредвзятое и качественное проведение проверок решили возложить непосредственно на начальников территориальных органов системы исправления наказаний.



— При выявлении превышения полномочий сотрудниками УИС каждому случаю будет дана соответствующая правовая оценка, а в отношении виновных лиц приняты строгие меры дисциплинарного характера вплоть до увольнения, — рассказали в федеральной службе.



Громкий скандал в Ярославской области разгорелся после того, как было опубликовано видео жестоких пыток в колонии № 1 за Волгой. В воспитательной комнате заключенного раздели, распяли на столе, выкручивали руки и били палками по пяткам. Скандал уже стал международным.



На следующей неделе для руководства и личного состава органов ФСИН России решили провсети совещание, на котором обсудят проблемы, связанные с исполнением служебных обязанностей сотрудниками уголовно-исполнительной системы. На конференцию пригласят и общественников.

