Пес просидел на привязи три дня

Несчастный пёс, с которым так жестоко поступил хозяин, привязав в лесу к дереву, сейчас в руках волонтёров. Собаку жалко — такого предательства пёс не заслужил. Но что толкнуло хозяина так поступить с животным?

Волонтёры узнали.

— Нашлись соседи хозяина, он из местного садоводства в Туношне, сказали, он продает дачу и таким путем решил избавиться от собаки: «Нет дачи — нечего и охранять», — рассказали волонтёры. — Попользовались собакой и выкинули, как б/у.



Сейчас собачке нашли передержку. И теперь уж будут искать настоящего верного хозяина.

Напомним, пса нашли на днях в ярославском лесу. Собака без еды и воды просидела на привязи три дня.