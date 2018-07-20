Сегодня в Госдуме несколько часов принимали законопроект о повышении пенсионного возраста (до 65 лет для мужчин и 63 — для женщин). И приняли в первом чтении. За высказались 328 человек, против — 104. 

Тема для всей страны болезненная. Нашу судьбу решали, в частности, и ярославские представители в Госдуме. И вот как они проголосовали:

За повышение пенсионного возраста:

Илья Осипов, «Единая Россия»
Илья Осипов, «Единая Россия»
Валентина Терешкова, «Единая Россия»
Валентина Терешкова, «Единая Россия»
Александр Грибов, «Единая Россия»
Александр Грибов, «Единая Россия»

Проголосовал против

Анатолий Грешневиков, «Единая Россия»
Анатолий Грешневиков, «Единая Россия»

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