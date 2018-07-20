Посмотрите им в глаза: ярославские депутаты, проголосовавшие за повышение пенсионного возраста
19 июля 2018 22:55
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Сегодня в Госдуме несколько часов принимали законопроект о повышении пенсионного возраста (до 65 лет для мужчин и 63 — для женщин). И приняли в первом чтении. За высказались 328 человек, против — 104.
Тема для всей страны болезненная. Нашу судьбу решали, в частности, и ярославские представители в Госдуме. И вот как они проголосовали:
За повышение пенсионного возраста:
Проголосовал против
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Фото: Александр Погорелов, Борис Тумаков, Александра Савельева, Государственная Дума РФ
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