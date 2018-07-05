Ярославскую область в Госдуме представляют сразу четыре депутата. Это Валентина Терешкова, Илья Осипов, Александр Грибов и Анатолий Грешневиков. На официальном сайте Государственной думы опубликовали зарплаты и пенсии членов парламента.

Среди ярославских депутатов пенсии получают уже двое — Терешкова и Грешневиков

Так, один депутат Госдумы зарабатывает в 11 раз больше, чем житель Ярославля, получающий среднюю зарплату в 34,8 тысячи рублей (официальная статистика Ярославльстата).

— В соответствии с законодательством среднемесячная заработная плата депутата ГД в 2018 году составляет 399,3 тысячи рублей до уплаты подоходного налога (то есть на руки депутат ГД в среднем получает 347,4 тысячи рублей), — уточняется на официальном сайте Госдумы РФ. — Фактическая начисленная среднемесячная заработная плата за 6 месяцев 2018 года (с учетом дней болезни депутатов Государственной думы и отпусков) составила 388,5 тысячи рублей.



Пенсия федеральным депутатам начисляется от зарплаты 84,7 тысячи рублей. Она составляет 46,6 тысячи рублей при условии, что депутат отработал минимум один срок полностью. При работе депутатом Госдумы дольше 10 лет, он будет получать пенсию в 63 тысячи рублей.

По данным Ярославстата, доходы от 27 до 45 тысяч рублей получают 23% ярославцев. Ещё 20% жителей области работают за зарплату от 19 до 27 тысяч рублей. От 14 до 19 тысяч получают 16% населения. А ещё 5% жителей области зарабатывали в прошлом году меньше 7 тысяч рублей.

Тем временем в Ярославле уже прошёл первый митинг против повышения пенсионного возраста.