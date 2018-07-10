Бывший заместитель мэра Ярославля Иван Лилеев, отвечавший за вопросы социальной политики, уезжает обратно в Москву.

Иван Лилеев уезжает работать в Москву

Его новым рабочим местом станет Министерство спорта РФ, куда он пойдёт на должность помощника министра. Эту информацию Иван Лилеев сам подтвердил 76.ru.

Однако комментариев чиновник не даёт. Уже известно, что он перебрался жить в столицу. Напомним, Иван Лилеев покинул пост заместителя мэра Ярославля ещё в мае. С тех пор одну из самых важных сфер жизни города до сих пор никто не возглавляет.

До приезда в Ярославль Иван Лилеев работал в Химках, где возглавлял комитет по физкультуре и спорту.

Зато в город приехал новый чиновник Алексей Аксютенко, которого назначили заместителем мэра по вопросам взаимодействия с органами власти и информационной политики. Иными словами, гость из Красноярска будет заботиться об информационном имидже властей города и заниматься больше политической работой.