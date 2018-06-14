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Город

Мэр Ярославля уехал: городом остался управлять приезжий чиновник

14 июня 2018 13:20
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власть, Ярославль

Мэр Ярославля Владимир Слепцов уехал в отпуск. Он будет отдыхать две недели. На это время исполняющим обязанности главы города назначили его заместителя Алексея Аксютенко, который совсем недавно приехал работать сюда из Красноярска.

Мэр Ярославля Владимир Слепцов не рассказал горожанам, куда он отправился в отпуск. Его коллеги тоже говорят, что уехал, не сообщив куда.

Ещё неделю назад Алексей Аксютенко говорил, что в Ярославле только осваивается и смотрит на город во многом глазами туриста. Теперь ему предстоит погрузится в местный быт и особенности по полной, чтобы решать вопросы городского хозяйства на самом высоком уровне.

— Мои туристические ощущения остались в прошлом, — говорит уже сейчас Алексей Аксютенко. — Я — часть эффективно работающей команды, и готов координировать эту работу.

Алексей Аксютенко является заместителем мэра Ярославля по вопросам взаимодействия с органами власти и информационной политики. Он курирует вопросы безопасности, молодежной и информационной политики.

Новоиспечённый заместитель мэра Ярославля Алексей Аксютенко подробно рассказал, как познакомился с Владимиром Слепцовым и получил должность. И не только. Подробности читайте в нашем материале.

Михаил Контуев
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Фото: Александра Савельева, Алексей Аксютенко
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