Сообщения о затопленных улицах приходили из разных районов Ярославля

Несколько дней из разных районов Ярославля приходят сообщения о затопленных улицах. При этом на город не обрушивались какие-либо аномальные дожди.



В департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля эту тему не комментируют, ссылаясь на сложность темы. А вот в компании «РиОГС», которая обслуживает городскую ливневую канализацию, наоборот, говорят, что всё просто как дважды два.



— Плесните себе в раковину бочку воды и посмотрите, что получится, — сказал главный инженер «РиОГС» Сергей Журавлёв. — Вот и здесь то же самое, ливневки справляются с водой, но не сразу. В течение часа-двух она уходит.



Накануне выходных поплыла улица Рыкачёва, где машины глохли, хлебнув воды. В эти выходные снова тонул Красноперекопский район. Ярославцы увидели настоящий водопад на улице Ньютона. А на проспекте Фрунзе ярославцы стали свидетелями того, как 15 человек вытаскивали из огромной лужи «семёрку». Неделю назад в Ярославле была аналогичная ситуация.



Дожди в Ярославле ещё не закончились. Ранее мы писали о том, каких сюрпризов стоит ждать от погоды в ближайшие дни.

