Похоже, что хвалёные властями ливнёвки всё же недостаточно хорошо справляются с летними дождями в Ярославле. После каждого ливня город топит, причём значительно.

Настоящий водопад на тротуаре

Накануне выходных поплыла улица Рыкачёва, где машины глохли, хлебнув воды. В эти выходные снова тонул Красноперекопский район. Ярославцы увидели настоящий водопад на улице Ньютона. Вода стекала с газона мощным потоком на тротуар.



— Гребцы-гондольеры, общий сбор! — шутит Денис Исаков в группе «Подслушано в Ярославле».

— Водопад, мило, — написал Антон Солнышков.

Улицу Ньютона затопило

Ярославцев, похоже, уже ничем не удивишь. Ведь в воскресенье над городом начал зарождаться торнадо, где уж тут удивляться затопленным тротуарам.