Машина провалилась почти по окна

Вчера днём на проспекте Фрунзе ярославцы стали свидетелями того, как 15 человек вытаскивали из огромной лужи «семёрку».



— Парни просто сделали мой день, это надо было видеть! — написал Игорь Фролов в группе «Подслушано у водителей» в соцсети «ВКонтакте».



«Жигули» почти по окна провалилось в воду возле больницы № 2. На помощь водителю пришли его приятели. Парни вытащили машину из лужи и несколько часов всё просушивали. Удивительно, но после такого приключения автомобиль сам завёлся и поехал.



— «Жигулёнок» цел, — рассказал владелец машины Денис Громов. — Мы разобрали пол салона, вечером еще водичка в нём плескалась, были небольшие проблемы с аккумулятором, но машина поехала.



Жители Рыбинска решили не грустить из-за огромных луж во дворах, а устроить в них аквапарк.