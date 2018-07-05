Утром на Ярославль обрушился сильный ливень. Непогода тут же обнажила большую городскую проблему ливнёвок — несколько улиц затопило так, что на них буквально поплыли машины. 

Улицу Рыкачёва затопило так, что на ней глохнут машины 
Улицу Рыкачёва затопило так, что на ней глохнут машины 

— Там по колёса машины стоят. Здесь же никогда такого не было! Мне не проехать, — ругается водитель Андрей Засимов. Он прислал видео с улицы Рыкачёва в Красноперекопском районе. 

Перед ним заглох автомобиль, который хлебнул воды. Сейчас она на этой улице стоит выше колёс большинства невысоких седанов. 

В Больших полянках на путепроводе авария. 

— Будьте внимательнее и аккуратнее за рулём, особенно в такие погодные условия, — предупреждают друг друга водители. — Самая крутая резина удерживает от аквапланирования только до скорости 87 километров в час!

ДТП на путепроводе 
ДТП на путепроводе 

— Только что были на Павлова, так щиколотки скрыло, можно было босиком идти. Не знали, где припарковаться, чтобы дойти до больницы, — пишет Алексей Сергеев. 

Ещё одна авария на скользкой дороге случилась рано утром на проспекте Ленина. У остановки сбили пешехода: подробности здесь

Улица Рыкачёва после ливня — вид сверху из группы «Подслушано в Ярославле».

Дождь кончился, а вода нет 
Дождь кончился, а вода нет 