Утром на Ярославль обрушился сильный ливень. Непогода тут же обнажила большую городскую проблему ливнёвок — несколько улиц затопило так, что на них буквально поплыли машины.

Улицу Рыкачёва затопило так, что на ней глохнут машины

— Там по колёса машины стоят. Здесь же никогда такого не было! Мне не проехать, — ругается водитель Андрей Засимов. Он прислал видео с улицы Рыкачёва в Красноперекопском районе.

Перед ним заглох автомобиль, который хлебнул воды. Сейчас она на этой улице стоит выше колёс большинства невысоких седанов.

05 июля 09:39

В Больших полянках на путепроводе авария.

— Будьте внимательнее и аккуратнее за рулём, особенно в такие погодные условия, — предупреждают друг друга водители. — Самая крутая резина удерживает от аквапланирования только до скорости 87 километров в час!

ДТП на путепроводе

05 июля 09:51

— Только что были на Павлова, так щиколотки скрыло, можно было босиком идти. Не знали, где припарковаться, чтобы дойти до больницы, — пишет Алексей Сергеев.

05 июля 10:26

Ещё одна авария на скользкой дороге случилась рано утром на проспекте Ленина. У остановки сбили пешехода: подробности здесь.

05 июля 11:20

Улица Рыкачёва после ливня — вид сверху из группы «Подслушано в Ярославле».