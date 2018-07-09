В ближайшие дни в Ярославле будет жарко, но в любой день может пойти дождь

Погоду над центром России на этой неделе будут дестабилизировать атмосферный фронт, и не обойдется без локальных ливней и гроз. В начале недели преобладающая дневная температура +21… +26 ⁰С, во второй половине периода жара усилится до +25… +30 ⁰С.



Атмосферный фронт — это переходная зона в тропосфере между смежными воздушными массами с разными физическими свойствами. Он возникает при сближении и встрече масс холодного и тёплого воздуха в нижних слоях атмосферы или во всей тропосфере, охватывая слой мощностью до нескольких километров, с образованием между ними наклонной поверхности раздела.



— Следующая неделя в Ярославле будет ещё жарче, — рассказали синоптики центра «Фобос». — Но также будет по-прежнему дождливо. И снова пройдут грозовые дожди.



Ранее мы писали о том, какой в целом будет погода в июле.

