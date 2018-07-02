Людям приходится разуваться и ходить по воде

В Ярославле прошёл ливень — обильный, но не очень и продолжительный. И, как здесь бывало уже не раз, ливнёвки не справились с водой.



Люди пишут, что утонула отремонтированная улица Урицкого

— На Большой Октябрьской в районе пересечения с улицами Победы и Чайковского люди ходят по колено в воде, — рассказывают автомобилисты. — За рулём тоже не очень комфортно себя чувствуешь — под водой не видно, где ямы и кочки.



Затопило после дождя и центральные улицы

На затопленные дороги и тротуары жалобы приходят не только из центра, но и из других районов города. Например, люди жалуются, что ходить по колено в воде приходится и в Брагино на проспекте Дзержинского, и на улице Труфанова.

Ездить на машине по таким гигантским лужам тоже неудобно

А вчера во время грозы в Ярославле молния ударила в многоэтажку, а также ветром валило деревья на машины и детские площадки.

