Евгений Урлашов не выходит на связь

Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов не выходит на связь. Об этом в фейсбуке написала его соратница Светлана Ефимова.

— Евгений Робертович пропал со связи после того, как обратились к Бабуркину и Москальковой, — написала Светлана. — Что там происходит, я не знаю.Такого никогда не было.

В начале недели сторонники бывшего мэра обратились к уполномоченному по правам человека Сергею Бабуркину с жалобой на то, что заключённых исправительной колонии № 2, где находится Евгений Урлашов, лишают возможности смотреть телевизор, в том числе матчи чемпионата мира по футболу.

— Евгений Робертович должен был связаться со мной вечером 4 июля после визита уполномоченного, но до сих пор звонка от него не было, — рассказала Светлана Ефимова. — У нас договорённость, что мы созваниваемся каждый день утром или вечером. Связь односторонняя, позвонить из колонии может только он мне. Не бывает такого, чтобы Евгений просто так не позвонил.

Сергей Бабуркин проверил исправность телевизора в отряде

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин рассказал, что посещал Рыбинскую колонию и виделся с экс-мэром Ярославля.

— Мы поговорили с Евгением, — рассказал Сергей Бабуркин. — Выглядел он нормально, был несколько напряжён в связи с телевизионными вопросами. В отряде, где он находится, раньше телевизор транслировал программы с помощью индивидуальной антенны с пакетом из 20 телевизионных и 3 радиоканалов. Но в начале недели телевизор отряда был переключен на внутреннюю кабельную сеть колонии, и трансляции передач стали осуществляться по графику, утвержденному администрацией исправительного учреждения.

Уполномоченный рассказал, что в 22 часа в колонии отбой, после которого телевизор не включить. Матчи, которые идут в прямой трансляции днём, заключённые могут посмотреть, а те, которые транслируют после отбоя, в колонии показывают в записи на следующий день.

