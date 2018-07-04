Экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов содержится в исправительной колонии в Рыбинске

Сторонники бывшего мэра Ярославля написали жалобу на сотрудников колонии, в которой находится их друг и соратник. Они возмущены тем, что заключенных лишают их конституционного права на доступ к информации.



— В исправительной колонии № 2 в Рыбинске, где находится Евгений Урлашов, заключенных лишили права смотреть телевизионные программы, в том числе новостные и трансляции чемпионата мира по футболу, — объяснил суть претензии соратник заключённого Олег Виноградов.



Выяснить, что там происходит и нарушают ли права заключённых, уже отправился уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин. А сотрудники управления службы исполнения наказаний уже отрапортовали — всё по закону.



— В колонии есть распорядок дня, в котором предусмотрены часы для просмотра телевизора, — объясняют в УФСИНе. — Трансляции футбольных матчей не совпадают с этим расписанием.



Евгения Урлашова осудили за покушение на взятку в 14 миллионов рублей и взятку в 17 миллионов рублей. Суд приговорил бывшего мэра к 12,5 года колонии. Он подал прошение о помиловании. Опального бывшего мэра поддержала Ксения Собчак, посчитав, что Евгений Урлашов уже понёс достаточно суровое наказание.



Читайте также: «иллюзии рассеялись»: как Ярославль отреагировал на отказ губернатора скостить срок Урлашову.

