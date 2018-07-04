«Мы же не собаки». В Ярославле прошел митинг против повышения пенсионного возраста
Сегодня в Ярославле прошёл митинг оппозиции против повышения пенсионного возраста. Выступали представители движения ПАРНАС.
Митинг провели в парке за госпиталем ветеранов на Угличской улице — только здесь организаторам согласовали акцию. Очевидно, поэтому у сцены собралось немного человек — чуть больше ста.
В Ярославле пройдут несколько акций протеста против повышения пенсионного возраста. Где пройдёт согласованный митинг и куда выйдут без разрешения.
Вёл акцию руководитель ярославского отделения партии Василий Цепенда.
— Выходя на пенсию, человек падает на дно, — заявил Цепенда. — На эти деньги жить невозможно. И мы, как собаки: всё понимаем, а сделать ничего не можем. Это насаждают нам из телевизора. Мол, от вас ничего не зависит, вам пора на кладбище. Но от нас зависит многое!
Представители движения рассуждали со сцены о возможностях экономического роста в области, об увеличении рабочих мест, о ситуации с повышением пенсий и одновременном повышении цен. Потребовали возраст выхода на пенсию сделать таким — женщинам — 55 лет, мужчина — 60.
— Если власть нас не услышит, мы начнем забастовки, — заявили организаторы акции.