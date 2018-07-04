Митинг прошел в парке за госпиталем ветеранов

Сегодня в Ярославле прошёл митинг оппозиции против повышения пенсионного возраста. Выступали представители движения ПАРНАС.

Митинг провели в парке за госпиталем ветеранов на Угличской улице — только здесь организаторам согласовали акцию. Очевидно, поэтому у сцены собралось немного человек — чуть больше ста.

В Ярославле пройдут несколько акций протеста против повышения пенсионного возраста. Где пройдёт согласованный митинг и куда выйдут без разрешения.



Вёл акцию руководитель ярославского отделения партии Василий Цепенда.

— Выходя на пенсию, человек падает на дно, — заявил Цепенда. — На эти деньги жить невозможно. И мы, как собаки: всё понимаем, а сделать ничего не можем. Это насаждают нам из телевизора. Мол, от вас ничего не зависит, вам пора на кладбище. Но от нас зависит многое!

Народу было немного

Представители движения рассуждали со сцены о возможностях экономического роста в области, об увеличении рабочих мест, о ситуации с повышением пенсий и одновременном повышении цен. Потребовали возраст выхода на пенсию сделать таким — женщинам — 55 лет, мужчина — 60.

— Если власть нас не услышит, мы начнем забастовки, — заявили организаторы акции.