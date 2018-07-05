В центре Ярославля дерзко ограбили банк
5 июля 2018 14:34
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Сегодня утром в самом центре Ярославля ограбили банк. Около восьми часов на Комсомольской улице в офис компании, расположенной в двух шагах от площади Богоявления, пришёл незваный гость.
— В этот момент в офисе был всего лишь один сотрудник, — рассказал источник 76.ru. — Грабитель сбежал с крупной суммой денег. Ущерб пока подсчитывается.
Позже стали известны подробности ограбления - от рук нападавшего пострадала женщина.
Накануне в Ярославле ограбили автосалон «Ниссан». Туда похититель явился под видом инкассатора.
Фото: Елена Вахрушева
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