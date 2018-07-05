Преступление произошло в самом центре Ярославля

Сегодня утром в самом центре Ярославля ограбили банк. Около восьми часов на Комсомольской улице в офис компании, расположенной в двух шагах от площади Богоявления, пришёл незваный гость.



— В этот момент в офисе был всего лишь один сотрудник, — рассказал источник 76.ru. — Грабитель сбежал с крупной суммой денег. Ущерб пока подсчитывается.



Позже стали известны подробности ограбления - от рук нападавшего пострадала женщина.

Сейчас офис, где произошло преступление, закрыт

Накануне в Ярославле ограбили автосалон «Ниссан». Туда похититель явился под видом инкассатора.

