Какие девушки болеют! 10 роскошных красоток из фан-зоны Ярославля
1 июля 2018 22:17
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В фан-зоне Ярославля в Казармах сегодня было горячо! И не только от тех страстей, что творились на поле. Зажигали и наши болельщики. И болельщицы. Девчонки болели от души! Ну как с такой поддержкой можно было не победить? Мы собрали фото спортивных ярославских красоток.
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Фото: Александра Савельева
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