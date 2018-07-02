Вот это поддержка сборной!

В фан-зоне Ярославля в Казармах сегодня было горячо! И не только от тех страстей, что творились на поле. Зажигали и наши болельщики. И болельщицы. Девчонки болели от души! Ну как с такой поддержкой можно было не победить? Мы собрали фото спортивных ярославских красоток.

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