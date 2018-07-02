Вот это поддержка сборной!
Вот это поддержка сборной!

В фан-зоне Ярославля в Казармах сегодня было горячо! И не только от тех страстей, что творились на поле. Зажигали и наши болельщики. И болельщицы. Девчонки болели от души! Ну как с такой поддержкой можно было не победить? Мы собрали фото спортивных ярославских красоток.

Ярославль празднует победу в матче Россия — Испания: фоторепортаж, полный эйфории!

Боевой раскрас!
Боевой раскрас!
Кто сказал, что футбол — мужской спорт?
Кто сказал, что футбол — мужской спорт?
Стройные ножки — в первых рядах
Стройные ножки — в первых рядах
Были моменты, когда пришлось поволноваться
Были моменты, когда пришлось поволноваться
Оле-оле-оле-оле!
Оле-оле-оле-оле!
Глаза, полные надежды на победу!
Глаза, полные надежды на победу!
Красотки!
Красотки!
Футбол как повод выгулять наряд
Футбол как повод выгулять наряд
Ух, жарко поболели!
Ух, жарко поболели!