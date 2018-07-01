Ярославль празднует победу в матче Россия — Испания: фоторепортаж, полный эйфории!
1 июля 2018 20:12
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Ура! Сборная России обыграла сборную Испании! Мы верили в это! И это произошло! В фан-зоне сегодня кричали, свистели и просто сходили с ума от радости, когда был забит последний гол по пенальти! Как все прошло — смотрите в нашей онлайн-трансляции из фан-зоны. А сейчас — просто несколько мгновений счастья:
Фото: Александра Савельева
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