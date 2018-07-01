Россия, вперед!
Россия, вперед!

Ура! Сборная России обыграла сборную Испании! Мы верили в это! И это произошло! В фан-зоне сегодня кричали, свистели и просто сходили с ума от радости, когда был забит последний гол по пенальти! Как все прошло — смотрите в нашей онлайн-трансляции из фан-зоны. А сейчас — просто несколько мгновений счастья:

Это чистая радость!
Это чистая радость!
Такой игры мы давно не видели!
Такой игры мы давно не видели!
Cпасибо, что услышало, дорогое мироздание!
Cпасибо, что услышало, дорогое мироздание!
Дети просто визжали от радости!
Дети просто визжали от радости!
Не сдерживали себя и взрослые
Не сдерживали себя и взрослые
Ура!
Ура!
Мэр и депутаты устроили фотосессию
Мэр и депутаты устроили фотосессию
Снимок на память
Снимок на память
Сегодня будут гулять всю ночь!
Сегодня будут гулять всю ночь!
На улицах стоит гул от сигналов машин!
На улицах стоит гул от сигналов машин!