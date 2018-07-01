Ура! Сборная России обыграла сборную Испании! Мы верили в это! И это произошло! В фан-зоне сегодня кричали, свистели и просто сходили с ума от радости, когда был забит последний гол по пенальти! Как все прошло — смотрите в нашей онлайн-трансляции из фан-зоны. А сейчас — просто несколько мгновений счастья:

Это чистая радость!

Такой игры мы давно не видели!

Cпасибо, что услышало, дорогое мироздание!

Дети просто визжали от радости!

Не сдерживали себя и взрослые

Мэр и депутаты устроили фотосессию

Снимок на память

Сегодня будут гулять всю ночь!