Россия, вперёд!
Россия, вперёд!

Сегодня фан-зона в Ярославле полна болельщиков. Россия играет с Испанией, и нашей сборной нужна сумасшедшая поддержка! Как болеет Ярославль, смотрите в нашей онлайн-трансляции.

А это чтобы был понятен масштаб того, что происходит сейчас в фан-зоне!

Россия — Испания 1:1! что творится в фан-зоне в Ярославле во время матча

А так вы умеете болеть?!!

Россия — Испания 1:1! что творится в фан-зоне в Ярославле во время матча

Россия — Испания 1:1! что творится в фан-зоне в Ярославле во время матча

Осталось 15 минут до конца основного времени.

Фотограф Саша Савельева прислала новую подборочку красоток-болельщиц.

Россия — Испания 1:1! что творится в фан-зоне в Ярославле во время матча
Россия — Испания 1:1! что творится в фан-зоне в Ярославле во время матча

Сам матч в режиме онлайн транслируют наши коллеги из Е1.ru. Смотрите здесь!

Россия — Испания 1:1! что творится в фан-зоне в Ярославле во время матча

Замредактора 76.ru Анна Елкина и фотограф Саша Савельева бешено болеют за сборную;)

Россия — Испания 1:1! что творится в фан-зоне в Ярославле во время матча

Ура-а-а!

Россия — Испания 1:1! что творится в фан-зоне в Ярославле во время матча

Вот она, чистая радость!

Россия — Испания 1:1! что творится в фан-зоне в Ярославле во время матча

Е-е-е-е!

Реакция на первый гол в ворота Испанцев!

1:1 перед самым перерывом! Да-а-а-а-а!!!

Россия — Испания 1:1! что творится в фан-зоне в Ярославле во время матча

Россия — Испания 1:1! что творится в фан-зоне в Ярославле во время матча

Россия — Испания 1:1! что творится в фан-зоне в Ярославле во время матча

Россия — Испания 1:1! что творится в фан-зоне в Ярославле во время матча

Волнение на кончиках пальцев!

Россия — Испания 1:1! что творится в фан-зоне в Ярославле во время матча

Мэр Ярославля Владимир Слепцов пришел поболеть в фанатской раскраске (мэр,  если вдруг не узнали, сидит в центре в красной кепке).

Красотки болеют за наших
Красотки болеют за наших

Сегодня много флагов в фан-зоне
Сегодня много флагов в фан-зоне

Россия — Испания 1:1! что творится в фан-зоне в Ярославле во время матча

Надеемся и верим!
Надеемся и верим!

Нашим забили(

Россия — Испания 1:1! что творится в фан-зоне в Ярославле во время матча

Спели гимн. Вперёд, Россия!

Так проходили в фан-зону.

Россия — Испания 1:1! что творится в фан-зоне в Ярославле во время матча

На входе в фан-зону в Казармах сейчас были очереди.