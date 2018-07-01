Россия — Испания 1:1! что творится в фан-зоне в Ярославле во время матча
Сегодня фан-зона в Ярославле полна болельщиков. Россия играет с Испанией, и нашей сборной нужна сумасшедшая поддержка! Как болеет Ярославль, смотрите в нашей онлайн-трансляции.
А это чтобы был понятен масштаб того, что происходит сейчас в фан-зоне!
А так вы умеете болеть?!!
Осталось 15 минут до конца основного времени.
Фотограф Саша Савельева прислала новую подборочку красоток-болельщиц.
Сам матч в режиме онлайн транслируют наши коллеги из Е1.ru. Смотрите здесь!
Замредактора 76.ru Анна Елкина и фотограф Саша Савельева бешено болеют за сборную;)
Ура-а-а!
Вот она, чистая радость!
Е-е-е-е!
1:1 перед самым перерывом! Да-а-а-а-а!!!
Волнение на кончиках пальцев!
Мэр Ярославля Владимир Слепцов пришел поболеть в фанатской раскраске (мэр, если вдруг не узнали, сидит в центре в красной кепке).
Нашим забили(
Спели гимн. Вперёд, Россия!
Так проходили в фан-зону.
На входе в фан-зону в Казармах сейчас были очереди.