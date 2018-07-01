Россия — Испания 1:1! что творится в фан-зоне в Ярославле во время матча

Сегодня фан-зона в Ярославле полна болельщиков. Россия играет с Испанией, и нашей сборной нужна сумасшедшая поддержка! Как болеет Ярославль, смотрите в нашей онлайн-трансляции.

18:36

А это чтобы был понятен масштаб того, что происходит сейчас в фан-зоне!

18:33

А так вы умеете болеть?!!

18:32

Осталось 15 минут до конца основного времени.

18:28

Фотограф Саша Савельева прислала новую подборочку красоток-болельщиц.

18:07

Сам матч в режиме онлайн транслируют наши коллеги из Е1.ru. Смотрите здесь!

17:57

Замредактора 76.ru Анна Елкина и фотограф Саша Савельева бешено болеют за сборную;)

17:56

Ура-а-а!

17:55

17:55

Вот она, чистая радость!

17:53

Е-е-е-е!

17:48

Реакция на первый гол в ворота Испанцев!

17:41

1:1 перед самым перерывом! Да-а-а-а-а!!!

17:39

17:39

17:38

17:37

Волнение на кончиках пальцев!

17:26

Мэр Ярославля Владимир Слепцов пришел поболеть в фанатской раскраске (мэр, если вдруг не узнали, сидит в центре в красной кепке).

17:24

Красотки болеют за наших

17:23

Сегодня много флагов в фан-зоне

17:18

17:16

Надеемся и верим!

17:15

Нашим забили(

17:08

Спели гимн. Вперёд, Россия!

17:07

Так проходили в фан-зону.

17:01

На входе в фан-зону в Казармах сейчас были очереди.