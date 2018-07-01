Летом секса хочется больше

А вы знали, что летом презервативы нужно хранить не так, как зимой. Мужчины, которые это делают неправильно, могут оказаться в неловкой ситуации. А знаете, как правильно заниматься сексом на пляже, чтобы не было травм и нежелательных последствий? Обо всё этом и многом другом мы спросили у ярославского сексолога Дениса Варвакина. Она рассказал, как правильно заниматься сексом летом.



— Денис, скажите, правда, что летом от нежелательных последствий секса не спасают даже презервативы? От высокой температуры они теряют свою прочность, и у каждого третьего мужчины он рвется. Это правда или нет? Как надо хранить презервативы летом?



— Действительно, для того, чтобы презервативы сохраняли свою барьерную функцию, их нужно хранить в прохладных, сухих условиях без прямого доступа солнечного света. Поэтому мужчины, хранящие в летний период презервативы в карманах или бардачке автомобиля, могут оказаться в неловкой ситуации.



— Правда ли, что женщины и мужчины хотят секса летом больше, потому что люди потеют, чувствуют запах пота, а пот — это феромоны?



— Потребность в сексуальных отношениях в летний период действительно возрастает и связано это с такими факторами, как повышенная солнечная активность, насыщение пищевого рациона фруктами и овощами, активизация двигательной активности человека. Всё это приводит к усиленной выработке гормона серотонина, который, в свою очередь, усиливает половое влечение и нормализует общий эмоциональный фон. Привлекательность запаха потного тела весьма спорна. Для кого-то это действительно является возбуждающим фактором, для большинства же запах чистого тела наиболее привлекателен в интимном плане.



— Мало кто не фантазировал на тему секса на пляже. Как лучше заниматься сексом на пляже, чтобы не было раздражения и травм?



— Секс на пляже несколько романтизирован, на мой взгляд. В фильмах или чувственных фотосессиях это выглядит действительно завораживающе. В реальности есть несколько нюансов: песок способствует микротравматизации слизистых оболочек. Это, во-первых, источник болевых ощущений, во-вторых, травмированная слизистая это входные ворота для возбудителей инфекций, коих в водоемах может быть предостаточно. Кроме того, в водной среде естественная генитальная смазка очень быстро вымывается. Конечно, когда партнеров охватывает желание, все эти моменты теряют свою актуальность. В таких моментах стоит заранее запастись большим покрывалом, лубрикантами и выбором места, скрытого от посторонних взглядов. Исходя из вышеизложенного, на пляжах предпочтителен либо петтинг, либо оральные ласки.



— Правда ли, что витамин D повышает либидо?



— Правда. Витамин D участвует в выработке половых гормонов. Однако его роль в этом процессе не является ведущей. Наиболее предпочтительны витамины группы А, Е и В.



— Летом многим хочется выпить. Но алкоголь, как известно, отрицательно влияет на мужскую силу. Сколько можно выпить, чтобы секс прошёл удачно? И как алкоголь влияет на женщин?



— Действие алкоголя на возбуждение не столь однозначно. В небольших дозировках спиртное может усилить влечение, способствовать устойчивой эрекции, снижать тревогу, связанную с сексуальной активностью. Разумеется, частое и чрезмерное употребление спиртного с течением времени негативно скажется на половой функции. Норма потребления спиртного очень индивидуальна и зависит от многих факторов. Думаю, 1–2 бокала вина будут оптимальными. Женщины, как правило, более чувствительны к действию спиртного. В плане секса также имеет место противотревожный эффект (если есть какие-то страхи в сексуальной сфере), общее расслабление, раскрепощённость, снижение запретных установок. Не стоит забывать, что чрезмерная инсоляция может усилить степень опьянения, поэтому в жаркую погоду стоит воздержаться от злоупотребления спиртным.

— Летом из-за жары повышается нагрузка на сердце. Влияет ли на это дополнительная сексуальная нагрузка? Нужно ли уменьшить продолжительность полового акта, чтобы не довести партнера до инфаркта?



— Несомненно, сексуальная активность приводит к нагрузкам на сердечно-сосудистую систему. Однако для молодых и здоровых людей эта нагрузка является физиологичной и оказывает положительное влияние на общее здоровье и самочувствие. В зрелом возрасте, а также при наличии проблем со здоровьем (гипертоническая болезнь, инсульты или инфаркты в прошлом), разумеется, стоит вносить коррективы в сексуальную активность, как по времени, так и по интенсивности.

