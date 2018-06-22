Ярославцы не могут дождаться, когда исчезнут эти ямы

Этого ждали все! Сегодня в мэрии рассказали, когда уже начнут ремонтировать проспект Авиаторов.

Нового подрядчика, который займется ремонтом дорог в Заволжском и Дзержинском районах Ярославля, представили на совещании в департаменте городского хозяйства. Это группа компаний «ЕКС».



— Свою работу мы начнем с Заволжского района, — рассказал заместитель генерального директора компании Алексей Новиков. — Первыми объектами, скорее всего, будут проспект Авиаторов и 1-я Шоссейная улица. На этой неделе на этих объектах у нас работают геодезисты. Непосредственно к самому ремонту мы приступим в середине следующей недели.

Работы в Дзержинском районе планируют начать с 8 июля.



— Я считаю, что есть объекты сложные и легкие, но нет невыполнимых объектов, — заявил представитель подрядчика. — Мы будем соблюдать как сроки, так и качество проводимых работ. Для выполнения этой задачи мы привлекли к работе субподрядную организацию «Угличское ДСУ». Совместными усилиями выполним всю работу.

Всего компания займётся ремонтом девяти дорог. В Брагино это Ленинградский проспект, улицы Блюхера, Большая Норская, 29-я линия и Громова. В Заволжском районе отремонтируют проспект Авиаторов, улицы Клубную, Спартаковскую и 1-я Шоссейную.

Проспекту Авиаторов предстоит капитальный ремонт, на это выделили 130 миллионов рублей. Сейчас дорога убита до такой степени, что ямы часто становятся причинами серьёзных ДТП.

